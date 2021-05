Simeone: “Adesso entriamo nella zona Suarez, ci deve fare vincere la Liga” (Di sabato 15 maggio 2021) Diego Simeone vede il titolo in Liga, ma prima ci sono due partite fondamenatli. Domani c’è l’Osasuna, ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid: “Seguiamo sempre la stessa filosofia, siamo preoccupati dalla sfida contro l’Osasuna, una squadra che sta facendo molto bene, e cercheremo di vincere la nostra gara senza pensare ad altri risultati. Per tutta la stagione la squadra ha avuto qualche difficoltà, ma sta all’allenatore trovare le soluzioni giuste e così siamo migliorati col tempo. Contro Siviglia e Athletic abbiamo fatto due buoni secondi tempi e nelle ultime gare abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo continuare così. La squadra ha bisogno di Joao Felix, è importante per noi e ci auguriamo che possa esprimersi al meglio. Quanto a Luis Suarez stiamo entrando nella sua zona, è il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Diegovede il titolo in, ma prima ci sono due partite fondamenatli. Domani c’è l’Osasuna, ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid: “Seguiamo sempre la stessa filosofia, siamo preoccupati dalla sfida contro l’Osasuna, una squadra che sta facendo molto bene, e cercheremo dila nostra gara senza pensare ad altri risultati. Per tutta la stagione la squadra ha avuto qualche difficoltà, ma sta all’allenatore trovare le soluzioni giuste e così siamo migliorati col tempo. Contro Siviglia e Athletic abbiamo fatto due buoni secondi tempi e nelle ultime gare abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo continuare così. La squadra ha bisogno di Joao Felix, è importante per noi e ci auguriamo che possa esprimersi al meglio. Quanto a Luisstiamo entrandosua, è il ...

