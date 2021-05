“Silvio è tornato a casa alla faccia dei gufi”. E dall’ospedale ha già trovato il sostituto di Sallusti (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi ha lasciato oggi pomeriggio l’ospedale dopo alcuni giorni in cui erano circolate notizie anche drammatiche. Non a caso, Matteo Salvini ha dedicato un tweet particolare al leader di Forza Italia. “Bentornato a casa Silvio, alla faccia di gufi e avvoltoi!”. Così il leader del Carroccio su Twitter. Berlusconi ha lasciato il San Raffaele senza essere visto Berlusconi, 84 anni, ha lasciato il San Raffaele da un ingresso laterale. Quindi fotografi e cameramen in attesa fuori dalle porte principali non hanno avuto modo di vederlo. LEGGI ANCHE Porro candidato sindaco a Roma e leader di FI? Lui nega e incorona la Meloni: «È umana e spontanea» Berlusconi: «Voglio liste di serie A». Spuntano Nicola Porro e i primi nomi Tuttavia sarebbe ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021)Berlusconi ha lasciato oggi pomeriggio l’ospedale dopo alcuni giorni in cui erano circolate notizie anche drammatiche. Non a caso, Matteo Salvini ha dedicato un tweet particolare al leader di Forza Italia. “Bendie avvoltoi!”. Così il leader del Carroccio su Twitter. Berlusconi ha lasciato il San Raffaele senza essere visto Berlusconi, 84 anni, ha lasciato il San Raffaele da un ingresso laterale. Quindi fotografi e cameramen in attesa fuori dalle porte principali non hanno avuto modo di vederlo. LEGGI ANCHE Porro candidato sindaco a Roma e leader di FI? Lui nega e incorona la Meloni: «È umana e spontanea» Berlusconi: «Voglio liste di serie A». Spuntano Nicola Porro e i primi nomi Tuttavia sarebbe ...

