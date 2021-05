Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele: «Ha sorriso delle voci sul suo stato di salute» (Di sabato 15 maggio 2021) Il leader di Forza Italia è uscito dall’ospedale, dove si trovava da martedì per una gastroenterite e i postumi del Covid: Tajani ha spiegato che Berlusconi ha «sorriso delle voci allarmistiche circolate nei giorni scorsi» Leggi su corriere (Di sabato 15 maggio 2021) Il leader di Forza Italia è uscito, dove si trovava da martedì per una gastroenterite e i postumi del Covid: Tajani ha spiegato cheha «allarmistiche circolate nei giorni scorsi»

LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - fattoquotidiano : Corrono sul web e sulle chat private i primi coccodrilli per il Caimano. Per fortuna la notizia è fasulla: Silvio B… - MediasetTgcom24 : Milano, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #silvioberlusconi - tom_caramel : RT @Gazzetta_it: #Berlusconi sta meglio: è stato dimesso dal San Raffaele - TwinStar755 : Ma dai... Non l avremmo mai detto -