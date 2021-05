Sileri | riaperta l' indagine amministrativa Le Iene rilanciano il caso del conflitto d' interessi

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 15 maggio 2021) "Importanti novità sul. Dopo il nostro servizio, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ci ha risposto: 'Abbiamo riaperto l'sul sottosegretario'". Lo annuncia su Facebook Filippo Roma, della trasmissione Mediaset 'Le', che la scorsa settimana ha mandato in onda un servizio sul sottosegretario alla Salute: "Ci chiedevamo seavesse o no violato la legge che impedisce a un medico dipendente di un ospedale pubblico di svolgere prestazioni professionali in una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale". Segui su affaritaliani.it