Sicilia | scoperti a Palermo 18 truffatori dei buoni spesa | denunciati

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #Lavoro Ferrovie, piano da 1.000 assunzioni: “Coprire posti scoperti in Sicilia” - hashtagsicilia : Scienza & Società: scoperti forti legami tra abitanti di Calabria e Sicilia già nell’Età del Bronzo - Nebrodinotizie : I dati del @MinisteroSalute dicono che tra ieri e oggi nell'Isola sono stati scoperti 603 casi da #COVID19, circa l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia scoperti

Agenzia ANSA

18 furbetti dei buoni spesa a Bisacquino, comune in provincia di Palermo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno rilevato una serie di irregolarit nelle istanze presentate. ...I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno rilevato una serie di irregolarità nelle istanze presentate da 18 persone per il "Buono Spesa". Abitano tutti residenti nel comune di Bisacquino. ...Fit Cisl Sicilia su nuove 1.000 assunzioni nel settore della manutenzione infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI): “Ottimo risultato. Direzione Sicilia faccia valere le esigenze di copertura ...La sua specialità sarebbe stata quella di creare crediti d’imposta inesistenti per garantire ai suoi clienti, residenti prevalentemente in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, risparmi fiscali per o ...