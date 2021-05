"Siamo sinceri, se me la tengo buona...". Bomba-Zanicchi, la frase impensabile su Maria De Filippi (Di sabato 15 maggio 2021) È apparsa schietta e sincera come sempre Iva Zanicchi durante l'intervista a TvTalk su Rai3. La cantante, infatti, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti su una celebre conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi. Come si è arrivati a parlare di lei? Tutto è iniziato con Riccardo Bocca, giornalista ed esperto di linguaggi televisivi, che ha mosso delle pesanti critiche sul nuovo programma di Lorella Boccia, Venus Club in onda su Italia 1, in cui è stata protagonista di recente proprio la Zanicchi. Secondo il giornalista, infatti, Venus Club si è rivelato nella prima puntata un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”. Poi facendo riferimento alla seconda puntata, ha detto quanto lo show fosse “inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) È apparsa schietta e sincera come sempre Ivadurante l'intervista a TvTalk su Rai3. La cantante, infatti, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti su una celebre conduttrice di Canale 5,De. Come si è arrivati a parlare di lei? Tutto è iniziato con Riccardo Bocca, giornalista ed esperto di linguaggi televisivi, che ha mosso delle pesanti critiche sul nuovo programma di Lorella Boccia, Venus Club in onda su Italia 1, in cui è stata protagonista di recente proprio la. Secondo il giornalista, infatti, Venus Club si è rivelato nella prima puntata un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”. Poi facendo riferimento alla seconda puntata, ha detto quanto lo show fosse “inutile, inginocchiato aDe, con tutti i ...

