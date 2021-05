Serie C, rinviata a data da destinarsi Fano-Imolese: positività tra i padroni di casa (Di sabato 15 maggio 2021) La sfida tra Fano e Imolese, valida per il playout del girone B di Serie C e in programma oggi, è rinviata a data da destinarsi: questa la decisione della Lega Pro in seguito alle positività all’interno del gruppo della squadra di casa e alla comunicazione delle autorità sanitarie locali. Queste hanno evidenziato un “Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della società Alma Juventus 1906 Fano” e che “al fine di arginare il rischio di diffusione del contagio” esprimono “parere igienico-sanitario contrario alla disputa della partita tra l’Alma Juventus Fano 1906 e l’Imolese prevista nella giornata di domani sabato 15 maggio 2021”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) La sfida tra, valida per il playout del girone B diC e in programma oggi, èda: questa la decisione della Lega Pro in seguito alleall’interno del gruppo della squadra die alla comunicazione delle autorità sanitarie locali. Queste hanno evidenziato un “Cluster di Infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo squadra della società Alma Juventus 1906” e che “al fine di arginare il rischio di diffusione del contagio” esprimono “parere igienico-sanitario contrario alla disputa della partita tra l’Alma Juventus1906 e l’prevista nella giornata di domani sabato 15 maggio 2021”. SportFace.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Playout #SerieC: #FanoImolese rinviata per focolaio di #Coronavirus - la nota - sportface2016 : #SerieC #COVID19 Rinviata a data da destinarsi il match di playout tra #Fano e #Imolese: positività tra i padron… - NewsTuttoC : Playout Serie C, Fano-Imolese rinviata a data da destinarsi - tabellamercatob : #Playoff #SerieC per ultima promozione in #SerieB Domani alle 17.30 il recupero del primo turno… - Nebrodinotizie : Il @cittasantagata sfiderà nel derby dei Nebrodi il Troina il 19 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviata Playout Serie C, Fano - Imolese rinviata a data da destinarsi Ancora un rinvio in Serie C, questa volta ai danni di Fano e Imolese . Le due squadre si sarebbero dovute affrontare oggi (venerdì 15 maggio) ma la gara è stata rinviata dalla Lega Pro che ha comunicato la decisione ...

L'Ojs ritorna a suonare sul palco del Verdi ...di Sardegna la nuova edizione di "Jazzop" sarà divisa in due fasi e caratterizzata da una serie di ...edizione di "JazzOp" Nella primavera del 2020 la rassegna già pronta a partire era stata rinviata a ...

Volley Serie C: rinviata Viareggio-Buggiano, per Pieve e Blu Volley doppio ko in casa PistoiaSport Serie C, rinviata a data da destinarsi Fano-Imolese: positività tra i padroni di casa Serie C, rinviata a data da destinarsi il match di playout tra Fano e Imolese: positività tra i padroni di casa ...

Coronavirus, Fano-Imolese rinviata causa Covid-19 11.00 - Serie C, oggi al via i playout. Ma Fano-Imolese è rinviata a data da destinarsi - Al via quest'oggi i playout di Serie C, ma, così.

Ancora un rinvio inC, questa volta ai danni di Fano e Imolese . Le due squadre si sarebbero dovute affrontare oggi (venerdì 15 maggio) ma la gara è statadalla Lega Pro che ha comunicato la decisione ......di Sardegna la nuova edizione di "Jazzop" sarà divisa in due fasi e caratterizzata da unadi ...edizione di "JazzOp" Nella primavera del 2020 la rassegna già pronta a partire era stataa ...Serie C, rinviata a data da destinarsi il match di playout tra Fano e Imolese: positività tra i padroni di casa ...11.00 - Serie C, oggi al via i playout. Ma Fano-Imolese è rinviata a data da destinarsi - Al via quest'oggi i playout di Serie C, ma, così.