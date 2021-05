Serie C, Ravenna-Legnago Salus: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 15 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ravenna-Legnago Salus, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’andata dei playout di Serie C – Girone B. Messe in archivio le gare del primo turno dei playoff e in attesa di quelle del secondo, ecco che in Serie C scendono in campo i playout coi match che diranno chi tra Ravenna, Legnago Salus, Imolese, Fano, Bisceglie e Paganese seguirà in Serie D, Pistoiese, Lucchese, Livorno, Arezzo e Cavese. Ricordiamo che i playout si giocheranno su gare di andate e ritorno, con quest’ultimo in casa della meglio piazzata nella stagione regolare, al termine delle quali, la perdente retrocederà in Serie D. In caso di parità sarà salva la squadra con la miglior differenza reti con, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’andata dei playout diC – Girone B. Messe in archivio le gare del primo turno dei playoff e in attesa di quelle del secondo, ecco che inC scendono in campo i playout coi match che diranno chi tra, Imolese, Fano, Bisceglie e Paganese seguirà inD, Pistoiese, Lucchese, Livorno, Arezzo e Cavese. Ricordiamo che i playout si giocheranno su gare di andate e ritorno, con quest’ultimo in casa della meglio piazzata nella stagione regolare, al termine delle quali, la perdente retrocederà inD. In caso di parità sarà salva la squadra con la miglior differenza reti con, ...

