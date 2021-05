Advertising

zazoomblog : Playout Serie C Fano-Imolese rinviata a data da destinarsi - #Playout #Serie #Fano-Imolese - sportli26181512 : Serie C, playout: Fano-Imolese rinviata causa Covid: Accolta dalla Lega Pro la richiesta delle autorità sanitarie d… - ILOVEPACALCIO : Playout #SerieC: #FanoImolese rinviata per focolaio di #Coronavirus - la nota - sportface2016 : #SerieC #COVID19 Rinviata a data da destinarsi il match di playout tra #Fano e #Imolese: positività tra i padron… - NewsTuttoC : Playout Serie C, Fano-Imolese rinviata a data da destinarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie playout

ROMA - La gara d'andata deldiC tra Fano e Imolese , in programma oggi, è stata rinviata a data da destinarsi dopo l'emersione di un cluster Covid nel gruppo squadra granata. A richiedere il rinvio, accolto dalla ...La sfida tra Fano e Imolese , valida per ildel girone B diC e in programma oggi, è rinviata a data da destinarsi: questa la decisione della Lega Pro in seguito alle positività all'interno del gruppo della squadra di casa e alla ...Lega Pro ed ELEVEN SPORTS ancora insieme come di consueto per dare appuntamento ai tifosi in una post season ricchissima che vede al via ben tre ...Il comunicato ufficiale della Lega Pro. La partita A.J. Fano-Imolese, dei play-out del Girone B di Serie C viene rinviata a data da destinarsi.