Serie A, lo Spezia dilaga. Atalanta in Champions League (Di sabato 15 maggio 2021) Gol e spettacolo nel pomeriggio di Serie A: arrivano i primi esiti di questa penultima giornata. Spezia salvo e Atalanta in Champions League Inizio scoppiettante di 37? giornata di Serie A: a La Spezia i padroni di casa guadagnano ufficialmente la salvezza schiantando letteralmente il Torino di Nicola, sempre più a rischio retrocessione. 7 gol tra Genoa e Atalanta, con la Dea che con l’ennesima vittoria della sua stagione è qualificata alla prossima Champions League. Spezia – TORINO 4-1 Dopo i 7 gol subiti dal Milan tre giorni fa, il Torino di Davide Nicola è protagonista, suo malgrado, di un’altra pesantissima sconfitta al Picco di La Spezia. Nella sfida salvezza sono i ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Gol e spettacolo nel pomeriggio diA: arrivano i primi esiti di questa penultima giornata.salvo einInizio scoppiettante di 37? giornata diA: a Lai padroni di casa guadagnano ufficialmente la salvezza schiantando letteralmente il Torino di Nicola, sempre più a rischio retrocessione. 7 gol tra Genoa e, con la Dea che con l’ennesima vittoria della sua stagione è qualificata alla prossima– TORINO 4-1 Dopo i 7 gol subiti dal Milan tre giorni fa, il Torino di Davide Nicola è protagonista, suo malgrado, di un’altra pesantissima sconfitta al Picco di La. Nella sfida salvezza sono i ...

