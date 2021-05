Serie A, l’Atalanta è matematicamente in Champions League: decisiva la vittoria contro il Genoa (Di sabato 15 maggio 2021) Obiettivo raggiunto per l’Atalanta. La squadra di Gasperini batte per 3-4 il Genoa a Marassi e conquista la qualificazione alla prossima edizione di Champions League con una giornata ancora da giocare. Gli orobici chiudono la pratica già nel primo tempo: i gol di Zapata al 9?, di Malinovskyi al 26? e di Gosens in chiusura di frazione, fanno rientrare le squadre nello spogliatoio sul risultato di 0-3. Nel secondo tempo ci prova Shomurodov a riaprire il match, ma poco dopo Pasalic arrotonda ulteriormente il risultato. Il Genoa reagisce ancora e accorcia con il rigore di Pandev e la doppietta di Shomurodov all’84’, ma non basta. La Dea sale così a 78 punti, assicurandosi la qualificazione alla Champions League per il terzo anno consecutivo. Un risultato incredibile per ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Obiettivo raggiunto per. La squadra di Gasperini batte per 3-4 ila Marassi e conquista la qualificazione alla prossima edizione dicon una giornata ancora da giocare. Gli orobici chiudono la pratica già nel primo tempo: i gol di Zapata al 9?, di Malinovskyi al 26? e di Gosens in chiusura di frazione, fanno rientrare le squadre nello spogliatoio sul risultato di 0-3. Nel secondo tempo ci prova Shomurodov a riaprire il match, ma poco dopo Pasalic arrotonda ulteriormente il risultato. Ilreagisce ancora e accorcia con il rigore di Pandev e la doppietta di Shomurodov all’84’, ma non basta. La Dea sale così a 78 punti, assicurandosi la qualificazione allaper il terzo anno consecutivo. Un risultato incredibile per ...

