Serie A femminile | pareggio tra Milan e Sassuolo | rossonere in Champions League

Il Milan femminile pareggia per 0-0 contro il Sassuolo ed è matematicamente qualificato per la Champions League. Le rossonere allenate da Ganz sono infatti in seconda posizione a +3 dalle neroverdi ad una giornata dal termine ma con lo scontro diretto a favore. Nonostante sia terminata a reti inviolate, la partita si è giocata a ritmi elevati. Le occasioni più nette nel secondo tempo: al 63? Grimshaw ruba palla al portiere del Sassuolo Lemey, ma Filangeri salva sulla riga il tentativo della scozzese. Cinque minuti più tardi, il Sassuolo colpisce un clamoroso palo con Bugeja. Il Milan femminile ottiene così la prima qualificazione alla Champions League della sua storia.

