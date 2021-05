Serie A | all’intervallo Spezia avanti con il Torino Tris dell’Atalanta a Genova

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono terminati i primi tempi delle gare delle 15, valide per la 37a giornata diA 2020-21. Doppio vantaggio per lonel match salvezza contro il: al 19? Riccardo Saponara sblocca la partita con un gran destro dal limite dell’area dopo aver messo a sedere Rincon. Nel finale arriva il raddoppio con Nzola che segna su calcio di rigore. L’Atalanta dilaga contro il Genoa: a Marassi il primo tempo termina 3-0 a favore della squadra di Gasperini. In rete Zapata, Malinovski e Gosens. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.