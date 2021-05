Serie A | 37^ giornata | l’Atalanta vince e conquista la Champions | poker Spezia e salvezza La classifica

(Di sabato 15 maggio 2021) Gol ed emozioni nella 37^diA.Pioggia di gol nei due anticipi 37^diA. L'Atalanta cala ilsul Genoa è ed aritmeticamente qualificata per la prossimaLeague, con un turno di anticipo. Si tratta della terza partecipazione di fila per la squadra di Gasperini, che si impone con i gol di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa Shomurodov e Pasalic in rete, ma Pandev e ancora Shomurodov accorciano fino al 3-4.Ampio successo anche per lo, che stralo scontro diretta contro il Torino, el'aritmetica. I liguri, dopo avere dominato nella prima frazione di gioco, trova il vantaggio con Saponara. A pochi minuti dal duplice fischio è Nzola, dal ...

Advertising

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, tutte le ultime LIVE sul 37° turno: più Darmian che Perisic - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, tutte le ultime LIVE sul 37° turno: più Darmian che Perisic dal 1' - Mediagol : #SerieA, 37^ giornata: l'#Atalanta vince e conquista la Champions, poker #Spezia e salvezza. La classifica… - MilanLiveIT : L’#Atalanta vince a #Marassi per 4-3 e si qualifica alla prossima #ChampionsLeague ???? Come cambia la classifica d… - sergiomoce13 : Final Spezia 4-1 Torino Serie A Jornada 37 Spezia 38 puntos 15º Torino 35 puntos 17º Goles: 1-0 Saponara 2-0 Nzola… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 37^

La sfida si è giocata allo Stadio Marassi di Genova per 36 volte inA con i padroni di casa che hanno vinto 16 volte mentre gli ospiti 8, i pareggi sono 12. Il Grifone ha segnato 44 reti mentre ...Sorride anche lo Spezia , che travolge il Torino nello scontro diretto e si guadagna un'altra stagione inA, non essendo più raggiungibile dal Benevento terz'ultimo. Decisiva la doppietta di N'...Juventus-Inter di Serie A in diretta. Gli aggiornamenti live sulla gara del 37° turno del campionato italiano in programma all’Allianz Stadium di ...Juventus - Inter è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 15 maggio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro d ...