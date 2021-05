Serena Marchese: “Ho fatto tanti sacrifici” | Il racconto della ballerina (Di sabato 15 maggio 2021) La talentuossisima ballerina di Amici, Serena Marchese, ha raccontato dei momenti difficili che ha vissuto a causa della danza: scopriamo cosa è successo. Serena Marchese (Instagram)Serena Marchese ritorna protagonista in tv, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Oggi pomeriggio, sabato 15 maggio, Serena sarà intervistata e racconterà la sua esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi. Oltre a lei, saranno ospiti in studio Tancredi e i cinque finalisti che si esibiranno questa sera nell’ultima puntata del programma, che decreterà il vincitore finale. La ballerina, purtroppo, insieme a Tancredi, è stata eliminata ad un passo dalla finale. Nonostante l’eliminazione ... Leggi su altranotizia (Di sabato 15 maggio 2021) La talentuossisimadi Amici,, ha raccontato dei momenti difficili che ha vissuto a causadanza: scopriamo cosa è successo.(Instagram)ritorna protagonista in tv, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Oggi pomeriggio, sabato 15 maggio,sarà intervistata e racconterà la sua esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi. Oltre a lei, saranno ospiti in studio Tancredi e i cinque finalisti che si esibiranno questa sera nell’ultima puntata del programma, che decreterà il vincitore finale. La, purtroppo, insieme a Tancredi, è stata eliminata ad un passo dalla finale. Nonostante l’eliminazione ...

Advertising

elisalannaa : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - unpomifaridere_ : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - dori_hoxhaaa : dignità sotto i piedi per Serena Marchese.???? #Amici20 - janeisdelicate : RT @themistycalone: Comunque Tommaso Stanzani e Serena Marchese secondo me a voi non è troppo chiaro il delirio che provochereste se decide… - infoitcultura : Serena Marchese, dopo Amici la sua vita è cambiata per sempre: ecco perchè -