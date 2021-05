Scozia, studentessa dice: “Le donne hanno la vagina”. Sanzionata dall’università (Di sabato 15 maggio 2021) Dundee, 15 mag – In Scozia una studentessa di 29 anni ha detto che “le donne hanno la vagina” e “non sono forti come gli uomini”. Risultat? Deve affrontare un’azione disciplinare da parte dell’università. I compagni di classe si sono lamentati dei commenti “offensivi e discriminatori” della ragazza. “Le donne hanno la vagina”: offensivo La studentessa che ha affermato che le donne sono nate con genitali femminili e ha affermato che la differenza di forza fisica tra uomini e donne “era un dato di fatto” sta affrontando un’azione disciplinare da parte della sua università. Lisa Keogh, 29 anni, studia legge presso l’Abertay University di Dundee, in Scozia: è stata segnalata ai capi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Dundee, 15 mag – Inunadi 29 anni ha detto che “lela” e “non sono forti come gli uomini”. Risultat? Deve affrontare un’azione disciplinare da parte dell’università. I compagni di classe si sono lamentati dei commenti “offensivi e discriminatori” della ragazza. “Lela”: offensivo Lache ha affermato che lesono nate con genitali femminili e ha affermato che la differenza di forza fisica tra uomini e“era un dato di fatto” sta affrontando un’azione disciplinare da parte della sua università. Lisa Keogh, 29 anni, studia legge presso l’Abertay University di Dundee, in: è stata segnalata ai capi ...

CaioGCM : RT @IlPrimatoN: Dire la verità è discriminatorio (per i trans) - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Dire la verità è discriminatorio (per i trans) - balestro_beppe : RT @IlPrimatoN: Dire la verità è discriminatorio (per i trans) - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Dire la verità è discriminatorio (per i trans) - IlPrimatoN : Dire la verità è discriminatorio (per i trans) -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia studentessa Italdonne per il podio, Maria Magatti suona la carica ... ma poi si sono rifatte alla grande battendo per 20 - 41 la Scozia a Glasgow, ottenendo così il ... 28 anni, insegnante di scienze motorie in una scuola privata di Monza e anche studentessa: da due mesi ...

Anche in Francia assorbenti gratuiti nelle università: in Italia non se ne discute nemmeno ... uno studio ha rivelato che una studentessa su 3 è in difficoltà economica tale da non riuscire ad ... Se non ora quando? La Scozia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un programma di ...

TgLa7d del 9 maggio 2021 TG La7 Katy Perry: arriva un nuovo brano ispirato al mondo dei Pokemon Katy Perry sta per rilasciare un nuovo brano ispirato al mondo dei Pokemon. La track, intitolata «Electric», arriverà alla mezzanotte di venerdì 14 maggio. L’inedita «collaborazione» coincide con il 2 ...

Afghanistan | attentato a una scuola | tantissime giovani vittime Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Avvenuto nelle vicinanze di unaa Kabul, in, che ha causato, anchessime. L’attentato che è andato in scena è stato devastante perché ha coinvolto tantissime ...

... ma poi si sono rifatte alla grande battendo per 20 - 41 laa Glasgow, ottenendo così il ... 28 anni, insegnante di scienze motorie in una scuola privata di Monza e anche: da due mesi ...... uno studio ha rivelato che unasu 3 è in difficoltà economica tale da non riuscire ad ... Se non ora quando? Laè stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un programma di ...Katy Perry sta per rilasciare un nuovo brano ispirato al mondo dei Pokemon. La track, intitolata «Electric», arriverà alla mezzanotte di venerdì 14 maggio. L’inedita «collaborazione» coincide con il 2 ...Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Avvenuto nelle vicinanze di unaa Kabul, in, che ha causato, anchessime. L’attentato che è andato in scena è stato devastante perché ha coinvolto tantissime ...