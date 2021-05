Scossa di terremoto | sospeso il traffico ferroviario sulla linea Orte - Ancona Ecco i treni fermi

(Di sabato 15 maggio 2021) GUBBIO - Una serie di scosse diin mattinata e fpreoccupazione in tutta la zona. Presi anche alcuni provvedimenti: è stato infattidalle ore 10 il...

FABRIANO -diavvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 la terra ha tremato in provincia di Perugia con l'epicentro vicino a Gubbio con unadi magnitudo 4.0. Diverse le ...Presi anche alcuni provvedimenti: è stato infatti sospeso dalle ore 10 il traffico ferroviario sulla linea Orte - Ancona, a Fossato di Vico, dopo unadidi magnitudo 4.0 con ...Scossa di terremoto in Umbria. AGGIORNAMENTO ORE 13:15 - I COMUNI DI PERUGIA QUELLI PIU' COINVOLTI. Sono i comuni del Perugino quelli più vicino all'epicentro, in particolare que ...Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Venerdì sera piccola scossa (2.8 di magnitudo) a Gubbio . Quella di sabato mattina è stata avvertita sia nell'Eu ...