Scelta obbligata, il Milan è ‘costretto’ a tenersi Romagnoli (Di sabato 15 maggio 2021) Il Milan deve fare i conti con i rinnovi: oltre a Calhanoglu e Donnarumma, altri tre calciatori in scadenza nel 2022 e per uno prolungamento ‘obbligatorio’ Il Milan e i rinnovi, ci siamo. Appena chiuderà il capitolo Champions (basta una vittoria contro il Cagliari domani sera), la società potrà accelerare sul fronte contratti. Per Donnarumma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 maggio 2021) Ildeve fare i conti con i rinnovi: oltre a Calhanoglu e Donnarumma, altri tre calciatori in scadenza nel 2022 e per uno prolungamento ‘obbligatorio’ Ile i rinnovi, ci siamo. Appena chiuderà il capitolo Champions (basta una vittoria contro il Cagliari domani sera), la società potrà accelerare sul fronte contratti. Per Donnarumma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

avespartacus : RT @GQitalia: Una scelta obbligata #f1 #formula1 - _mattia_meli : @bizzlehals Ma è fatto apposta perché in teoria condividi l'account con la famiglia o con amici..andando in 4 al ci… - GQitalia : Una scelta obbligata #f1 #formula1 - chidambara09 : RT @NewsPadania: Il cambiamento digitale per le imprese è una scelta obbligata. Che sia dirompente o sostenibile, i percorsi di attuazione… - startzai : RT @NewsPadania: Il cambiamento digitale per le imprese è una scelta obbligata. Che sia dirompente o sostenibile, i percorsi di attuazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Scelta obbligata Rcs: Lodo, nessun comportamento usuraio da parte di Blackstone - 2 Si riporta ancora nel Lodo, insistendo sul fatto che la scelta di Rcs di vendere l'immobile di Via Solferino "non era affatto obbligata, ma rispondeva a una logica imprenditoriale alla quale gli ...

Letta in pressing su Draghi, nel Pd riparte discussione su M5s Sulla direzione del partito, peraltro, pesa il malumore di una parte della base Pd per la scelta di ... Oggi la leadership di Conte è obbligata ad un'operazione di verità, che spero possa condurre un ...

"Aria? Scelta sbagliata ma quasi obbligata" IL GIORNO Abbonamento palestra: lezioni online equiparate al rimborso I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere – si precisa – ai sottoscrittori degli abbonamenti, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza q ...

Il ministro Garavaglia: «Difficile fare i vaccini in vacanza» Il ministro del Turismo: «Il coprifuoco va tolto. Non possiamo mandare gli ospiti stranieri a letto dopo Carosello» ...

Si riporta ancora nel Lodo, insistendo sul fatto che ladi Rcs di vendere l'immobile di Via Solferino "non era affatto, ma rispondeva a una logica imprenditoriale alla quale gli ...Sulla direzione del partito, peraltro, pesa il malumore di una parte della base Pd per ladi ... Oggi la leadership di Conte èad un'operazione di verità, che spero possa condurre un ...I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere – si precisa – ai sottoscrittori degli abbonamenti, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza q ...Il ministro del Turismo: «Il coprifuoco va tolto. Non possiamo mandare gli ospiti stranieri a letto dopo Carosello» ...