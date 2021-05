SARTU’ DI RISO: Ricetta di ANGELICA SEPE (Di sabato 15 maggio 2021) Ingredienti 600 gr di RISO 2 lt di brodo vegetale 500 gr mozzarella di bufala 3 uova sode 100 gr formaggio grattugiato Per il sugo 300 gr salsicce di maiale 1 lt passata di pomodoro 1 cipolla Olio evo Strutto Per le polpette 500 gr macinato di manzo 2 uova 100 gr pecorino 80 gr pangrattato Olio di semi Sale e pepe Per i piselli 300 gr piselli gelo 1 cipolla Olio evo Strutto Per i fegatelli 250 gr fegato di maiale 20 gr strutto Alloro Sale Brodo vegetale Procedimento In una casseruola capiente fate soffriggere una cipolla tritata, aggiungete le salsicce intere e rosolatele su ogni lato, sfumate con il vino e aggiungete la passata. Lasciate cuocere a fuoco lento. A fine cottura togliete le salsicce dal sugo, tagliatele a dischetti e mettetele da parte. In una casseruola capiente versate metà del sugo precedentemente preparato e cuocete a fuoco ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Ingredienti 600 gr di2 lt di brodo vegetale 500 gr mozzarella di bufala 3 uova sode 100 gr formaggio grattugiato Per il sugo 300 gr salsicce di maiale 1 lt passata di pomodoro 1 cipolla Olio evo Strutto Per le polpette 500 gr macinato di manzo 2 uova 100 gr pecorino 80 gr pangrattato Olio di semi Sale e pepe Per i piselli 300 gr piselli gelo 1 cipolla Olio evo Strutto Per i fegatelli 250 gr fegato di maiale 20 gr strutto Alloro Sale Brodo vegetale Procedimento In una casseruola capiente fate soffriggere una cipolla tritata, aggiungete le salsicce intere e rosolatele su ogni lato, sfumate con il vino e aggiungete la passata. Lasciate cuocere a fuoco lento. A fine cottura togliete le salsicce dal sugo, tagliatele a dischetti e mettetele da parte. In una casseruola capiente versate metà del sugo precedentemente preparato e cuocete a fuoco ...

