Santuario Madonna di Montenero | la speciale storia di quel curioso ex voto

(Di sabato 15 maggio 2021) Ildelladiriporta al miracoloso evento che interessò un uomo malato, che seguì tuttavia le indicazioni di Maria fino in fondo. Il, noto anche come delladelle Grazie, si erge sul colle di Monte Nero, a Livorno, e si tratta di un complesso tenuto dai monaci vallombrosani e consacrato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid - 19, gli infioratori hanno realizzato un quadro di fiori freschi davanti al celebredelladelle Grazie, dove è intervenuto anche il ...Marcello, detta popolarmente la "dell'Archetto" o "Causa Nostrae Laetitiae", (oggi visibile in quello che viene considerato il più piccolomariano di Roma) fu vista sollevare gli ...Riporta al miracoloso evento che interessò un uomo malato, che seguì tuttavia le indicazioni di Maria fino in fondo.Questa sera il Rosario per chiedere la fine della pandemia sarà guidato nel santuari della Madonna Regina della Pace a Medjugorje, in Bosnia con l’intenzione specifica per i migranti. Il Santuario sol ...