Sanità privata, Barbara Cittadini confermata presidente nazionale Aiop (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Barbara Cittadini è stata confermata presidente nazionale Aiop per il triennio 2021-2024. La conferma è arrivata al termine della 58ª Assemblea Generale, che si è conclusa il 15 maggio a Roma. Cittadini prosegue, così, il suo impegno al vertice dell'Associazione italiana ospedalità privata, prima volta per una donna, dopo l'elezione avvenuta tre anni fa.“Ringrazio gli Associati per la fiducia che mi hanno dimostrato confermandomi alla Presidenza di Aiop per il prossimo triennio, dopo questi anni intensi e impegnativi – ha dichiarato la Cittadini – nel corso dei quali ho cercato di rappresentare gli interessi diffusi delle aziende aderenti alla nostra Associazione, rispettandone e valorizzandone le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) –è stataper il triennio 2021-2024. La conferma è arrivata al termine della 58ª Assemblea Generale, che si è conclusa il 15 maggio a Roma.prosegue, così, il suo impegno al vertice dell'Associazione italiana ospedalità, prima volta per una donna, dopo l'elezione avvenuta tre anni fa.“Ringrazio gli Associati per la fiducia che mi hanno dimostrato confermandomi alla Presidenza diper il prossimo triennio, dopo questi anni intensi e impegnativi – ha dichiarato la– nel corso dei quali ho cercato di rappresentare gli interessi diffusi delle aziende aderenti alla nostra Associazione, rispettandone e valorizzandone le ...

