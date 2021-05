Samsung Bespoke, il frigorifero modulare e personalizzabile (Di sabato 15 maggio 2021) Samsung prende in prestito dalla moda il termine bespoke, aggettivo che qualifica un abito sartoriale creato su misura e lo applica agli elettrodomestici della casa. Si parte dal frigorifero Samsung Bespoke. Personalizzabile e modulare, rivoluziona il concetto di elettrodomestico. L’azienda coreana, infatti, è intenzionata a rendere il frigo –e non solo– un elemento d’arredo capace di impreziosire ogni casa, senza rinunciare a una tecnologia innovativa. Formati, configurazioni e colori di Samsung Bespoke Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) Samsung prende in prestito dalla moda il termine bespoke, aggettivo che qualifica un abito sartoriale creato su misura e lo applica agli elettrodomestici della casa. Si parte dal frigorifero Samsung Bespoke. Personalizzabile e modulare, rivoluziona il concetto di elettrodomestico. L’azienda coreana, infatti, è intenzionata a rendere il frigo –e non solo– un elemento d’arredo capace di impreziosire ogni casa, senza rinunciare a una tecnologia innovativa. Formati, configurazioni e colori di Samsung Bespoke

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Bespoke Il nuovo frigorifero modulare personalizzabile Samsung Bespoke Vi avevamo parlato del progetto di frigorifero modulare Bespoke di Samsung già da Ifa 2019 e, più di recente, tra le migliori novità apparse nell'edizione solo digitale del Ces 2021 di Las Vegas. " ...

Samsung BESPOKE: un frigorifero modulare, personalizzabile e smart Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Division Samsung Electronics Italia, spiega: Frigorifero Samsung BESPOKE: formati BESPOKE è un mondo di possibilità racchiuso in un solo prodotto e ...

Samsung lancia “BESPOKE – becreative”: un progetto in cui le nuove generazioni raccontano l'italianità attraverso la creatività Samsung Newsroom Italy Samsung Bespoke: ufficiali in Italia i nuovi frigoriferi smart personalizzabili In Italia ed Europa arriveranno i nuovi frigoriferi di Samsung, la serie BESPOKE, che promette personalizzazioni e innovazioni per tutti.

Frigoriferi Bespoke: annunciati al Bespoke Home 2021 Giusto ieri si è tenuto l'evento virtuale di Samsung "Bespoke Home 2021", evento durante il quale la compagnia ha annunciato l'arrivo in Europa e in Italia della gamma di frigorife ...

