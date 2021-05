Samantha De Grenet si mostra con le stampelle Cosa succede?

(Di sabato 15 maggio 2021) Nuovi problemi di salute perDeche su Instagram sicon le. Maè successo alla conduttrice? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dade(@de) La bella conduttriceDeè reduce dell’esperienza della quinta edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini e vinta dall’influencer Tommaso Zorzi. In questa occasione, la bella conduttrice, dopo la famosa litigata con Antonella Elia (opinionista del programma), ha confessato di aver avuto un nodulo al seno ed in seguito ad una mammografia ha scoperto di avere un tumore. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Preoccupazione perdeche si è mostrata sui social con le stampelle. L'ex gieffina reduce dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip dove per poco non è arrivata in finale nonostante fosse entrata a ...Decon le stampelle sul social e Caterina Balivo commenta con una battuta.De, dopo la sua avventura la Grande Fratello Vip, stupisce i social e preoccupa ...Gioca a padel, lo sport del momento, e si fa male. Samantha De Grenet costretta a muoversi con le stampelle. Lesione al menisco e non solo perchè l'infortunio gli ha causato anche ...Samantha De Grenet si trova ad affrontare un problema di salute: dopo la lotta al tumore al seno, la showgirl deve fare i conti con un problema alla gamba.