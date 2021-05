Salvini a Open | «Il ddl Zan censura C’è già chi sostiene che mamma e papà sono concetti superati» – Il video

(Di sabato 15 maggio 2021) Il leader della Lega Matteo, intervistato danel corso della manifestazione contro il ddl Zan a Milano, spiega perché è contrario alla legge contro l’omotransfobia. «Mette il bavaglio,, la legge –il leader della Lega – prevede che un giudice può decidere chi ha il diritto di sostenere alcune tesi relative ae chi no. Un domani può ritenere che combattere contro utero in affitto, bambini in vendita e adozioni gay sia discriminante». E poi spiega: «C’è chi porta già dei libricini nelle scuole sostenendo persino che. Altra cosa, invece, è dire froc*o di merda, nero di merda o grasso di merda. Quello è un cretino e in quanto ...

Per quanto in buona parte previsto, il round giudiziario portato a casa ieri da Matteolascia il segno. Dopo il rinvio a giudizio per il casoArms in quel di Palermo, infatti, il leader della Lega incassa a Catania il non luogo a procedere per la vicenda Gregoretti. Non ci ...Il prossimo passo sarà quello di scardinare le accuse mosse nell'ambito del processoArms mosse da chi vorrebbe la fine di, come diceva Palamara, "perché ha ragione, ma va fermato".Dalla sua Salvini ha prima fatto un post sui social scrivendo: «Grazie a chi mi ha sostenuto, vi voglio bene». Ha annunciato quindi che la sentenza sarà prodotta anche a Palermo e ha proseguito: «In q ...Non luogo a procedere per Matteo Salvini. Il fatto non sussiste, per cui il tentativo di una certa parte politica di annientare l'avversario attraverso i processi è andato a monte.