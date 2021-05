Salernitana, prosegue la festa promozione. La squadra incontra i tifosi e Lotito annuncia: “Allestiremo una squadra importante” (Di sabato 15 maggio 2021) Premiata la Salernitana per la festa Serie A, ci sono anche i tifosi e il presidente Lotito si dice contento e commosso prosegue la grande festa a Salerno per la promozione in Serie A. Dopo i festeggiamenti di lunedì, oggi la squadra granata ha ricevuto la premiazione – alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli – e ha incontrato i tifosi all’Arechi affacciandosi dal tetto della tribuna autorità. Non sono mancati i cori e gli applausi, con l’annuncio del presidente Lotito: “Allestiremo una squadra competitiva, al di là della mia presenza”, ha detto. “In questi dieci anni ho investito oltre 80 milioni e non so quanti salernitani ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Premiata laper laSerie A, ci sono anche ie il presidentesi dice contento e commossola grandea Salerno per lain Serie A. Dopo i festeggiamenti di lunedì, oggi lagranata ha ricevuto la premiazione – alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli – e hato iall’Arechi affacciandosi dal tetto della tribuna autorità. Non sono mancati i cori e gli applausi, con l’annuncio del presidente: “unacompetitiva, al di là della mia presenza”, ha detto. “In questi dieci anni ho investito oltre 80 milioni e non so quanti salernitani ...

