Sale da gioco chiuse: milioni di italiani scommettono illegalmente (Di sabato 15 maggio 2021) Probabilmente uno dei settori più vessati e potremmo dire dimenticati durante questo periodo di emergenza sanitaria è stato il settore del gioco legale. Difatti, la chiusura di Sale da gioco come casino, Sale bingo e Sale scommesse è stata continua dall'inizio della pandemia e ciò ha portato una serie di conseguenze davvero molto significative. Da un lato tantissimi imprenditori alle strette, molti dei quali hanno dovuto chiudere i battenti, dall'altro la criminalità organizzata che si è arricchita ulteriormente grazie al gioco illegale. gioco illegale: è nuovo boom L'Italia è stata una delle Nazioni che si sono mosse più tardivamente in Europa per quanto riguarda la legalizzazione del gioco d'azzardo. Oggi sembra essere tornati indietro di decenni. I ...

