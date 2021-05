Sacramento Kings: quindici anni senza playoff (Di sabato 15 maggio 2021) I Sacramento Kings, dopo la sconfitta per mano dei Memphis Grizzlies, restano esclusi per il quindicesimo anno consecutivo dai playoff pareggiando il record negativo di esclusione dalla fase eliminatoria detenuto dai Los Angeles Clipperstra il 1997-1991. Sacramento Kings: ennesimo fallimento? L’esclusione dalla postseason si è rivelata un contraccolpo non da poco per la compagine californiana che non vi potrà partecipare per la quindicesima volta consecutiva. . L’ultima apparizione dei Kings ai playoff risale alla stagione 2005/96, quando in panchina sedeva coach Rick Adelman,la cui squadra concluse la stagione regolare con il record positivo di 44-38, salvo poi essere eliminata al primo turno per 4-2 dai San Antonio Spurs. Coach Luke Walton ha commentato cosi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) I, dopo la sconfitta per mano dei Memphis Grizzlies, restano esclusi per il quindicesimo anno consecutivo daipareggiando il record negativo di esclusione dalla fase eliminatoria detenuto dai Los Angeles Clipperstra il 1997-1991.: ennesimo fallimento? L’esclusione dalla postseason si è rivelata un contraccolpo non da poco per la compagine californiana che non vi potrà partecipare per la quindicesima volta consecutiva. . L’ultima apparizione deiairisale alla stagione 2005/96, quando in panchina sedeva coach Rick Adelman,la cui squadra concluse la stagione regolare con il record positivo di 44-38, salvo poi essere eliminata al primo turno per 4-2 dai San Antonio Spurs. Coach Luke Walton ha commentato cosi ...

