Rula Jebreal e Propaganda Live | non si placa la polemica | su Instagram la giornalista “punge” Michele Serra

(Di sabato 15 maggio 2021) Continua a far discutere il rifiuto dellae scrittrice palestinese, che ha deciso di non essere presente al programma “” condotto da Diego Bianchi su La7. La motivazione del “no” è chesarebbe stata l’unica ospite donna su sette invitati ad intervenire durante la trasmissione per parlare di quanto sta accadendo tra Israele e Palestina. LEGGI ANCHE =>rifiuta l’invito: sarebbe stata l’unica ospite donna Lo ha spiegato lo stesso conduttore durante la puntata di ieri di “”. “E’ chiaro chenon ci conosce – ha detto ‘Zoro’ – Eravamo molto contenti di avere qui ...

Advertising

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - mante : Chiunque conosca anche solo da lontano Propaganda live sa perfettamente che la fiera presa di posizione di Rula Jeb… - DOcastaldo : RT @cicciogia: Rula Jebreal non va a #PropagandaLive perché 'trasmissione con soli ospiti uomini'. Ops, ho sbagliato foto. - robertoMuntzer : @Anarkikka Mi riferisco al fatto che Rula Jebreal avrebbe (forse) parlato del dramma palestinese e che Serra non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

ha declinato l'invito a Propaganda Live , la trasmissione del venerdì sera di La7. Nulla di eccezionale se non fosse che a creare scalpore sia stata la motivazione. 'Sono l'unica donna, ...La querelle di ieri sera su Propaganda Live e la mancata partecipazione dial programma di Diego Bianchi riaccende i riflettori su un problema che la televisione italiana ha con la rappresentanza femminile. Propaganda Live è un'eccezione nel panorama televisivo ...La defezione polemica di Rula Jebreal ha costretto Zoro a prendere la questione di petto. Dopo che la giornalista aveva declinato l’invito a Propaganda Live, in quanto unica donna tra gli ospiti annun ...Rula jebreal non si è presentato a Propaganda dal vivo di Diego bianchi suo La7 in linea di principio, perché sarebbe stata l'unica donna invitata tra ...