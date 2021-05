Ruba tre smartphone al centro commerciale Cuore Adriatico, un 33enne incastrato grazie alle spycam (Di sabato 15 maggio 2021) CIVITANOVA - I militari dell'Arma di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, al termine di veloci indagini, hanno denunciato un marocchino di 33 anni, ritenuto responsabile del furto di tre ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 maggio 2021) CIVITANOVA - I militari dell'Arma di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, al termine di veloci indagini, hanno denunciato un marocchino di 33 anni, ritenuto responsabile del furto di tre ...

Advertising

CronacheMc : CIVITANOVA - Le immagini dell'impianto di videosorveglianza lo hanno ripreso mentre trafugava gli smartphone, valor… - bvdofrosex : Mi sono fatta comprare i kinder e in due giorni ne sono spariti tre sono stufa della gente che mi ruba la rOBA. - sigma_tao : la divina commedia insegna allora anche il sole ruba le nostre vite allora anche il sole ruba le nostre idee ecliss… - GigiEinaudi : @OGiannino Quando rubano questi son centomila €. Una trattoria a Roma li ruba da sola in tre settimane fatte bene.… - spiderenne : Questo è il famoso buon senso italico... per alcuni è la risposta idonea al tentativo di furto di un cellulare da p… -