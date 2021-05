(Di sabato 15 maggio 2021) E' ancora l'Inter tra Cristianoe la Champions League. Per trovare una stagione in cui il portoghese non ha partecipato alla competizione che più ama bisogna risalire al 2002 - 03: il futuro ...

Advertising

misorecordsuk : Ronaldo contro Lukaku: il duello che infiamma Juve-Inter #Juve #Juventus - sportli26181512 : Ronaldo-Lukaku, quella coppia mancata tra il cannibale CR7 e Romelu cuore d'oro: Ronaldo-Lukaku, quella coppia manc… - Gazzetta_it : Ronaldo-Lukaku, quella coppia mancata tra il cannibale CR7 e Romelu cuore d'oro #JuveInter - Italia_Notizie : Juventus-Inter, formazioni e dove vederla: Dybala e Ronaldo «centenari» contro Lukaku-Lautaro - InterMagazine2 : SERIE A - Ronaldo vs Lukaku infiamma Juventus-Inter: nel derby d'Italia il belga cerca la prima gioia contro la Vec… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Lukaku

La Gazzetta dello Sport

...Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Cristianocon 28 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Romelucon ...Oggi pomeriggio allo Stadium l'Inter potrebbe spegnere le residue speranze di(e della Juventus) di entrare tre le fab four della A, affidandosi all'energia straripante di Romelu, che ...Derby d'Italia in programma per la 37ª giornata di Serie A: Pirlo sceglie Dybala, Conte punta su Lautaro Martinez.Derby d'Italia essenziale per la corsa Champions, Juventus contro Inter: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.