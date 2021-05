Roma, panico sulla Laurentina e sulla rampa dell’A91: rapinatori in fuga a piedi tra le auto inseguiti dalla Polizia (Di sabato 15 maggio 2021) “Le sono cadute delle monetine...”. E’ con questa scusa che hanno distratto la vittima, un’anziana signora, e l’hanno derubata. Ad insospettire gli agenti della Polizia di Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, è stato il loro atteggiamento. I poliziotti, infatti, si trovavano in servizio in piazzale Ardigò proprio per le numerose segnalazioni di furto di borse in danno di anziani che – distratti con la scusa delle chiavi o altri oggetti da valore caduti a terra – venivano derubati. E’ qui che hanno notato due soggetti con evidenti tratti somatici latini, mentre, davanti l’ingresso di una banca, continuavano a guardarsi attorno come per accertarsi di non essere eseguiti o controllati. Avvicinano la vittima con una scusa e la derubano Dopo qualche secondo, i due si sono incamminati in direzione di un supermercato e, quando si sono accorti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) “Le sono cadute delle monetine...”. E’ con questa scusa che hanno distratto la vittima, un’anziana signora, e l’hanno derubata. Ad insospettire gli agenti delladi Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, è stato il loro atteggiamento. I poliziotti, infatti, si trovavano in servizio in piazzale Ardigò proprio per le numerose segnalazioni di furto di borse in danno di anziani che – distratti con la scusa delle chiavi o altri oggetti da valore caduti a terra – venivano derubati. E’ qui che hanno notato due soggetti con evidenti tratti somatici latini, mentre, davanti l’ingresso di una banca, continuavano a guardarsi attorno come per accertarsi di non essere eseguiti o controllati. Avvicinano la vittima con una scusa e la derubano Dopo qualche secondo, i due si sono incamminati in direzione di un supermercato e, quando si sono accorti di ...

