Roma, Mkhitaryan: “C’è tempo per capire se resterò qui, innamorato di città e club” (Di sabato 15 maggio 2021) Il calciatore della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo futuro e della vittoria dei giallorossi nel derby cittadino contro la Lazio: “Sono innamorato della città e del club. Ci sono ancora dei giorni per capire cosa fare. Non ho deciso se resterò o meno, ma non c’è fretta. E’ stata una stagione fantastica. Purtroppo non siamo riusciti a vincere un trofeo ma sono sicuro che nei prossimi anni la Roma vincerà qualcosa. Stasera non era facile contro la Lazio – ha proseguito l’armeno – Abbiamo dimostrato di poter vincere anche con le prime sei squadre. Ringrazio Dzeko per l’assist. Mourinho? Mi ha già allenato a Manchester nel 2016, quell’anno vincemmo tre trofei. Sono sicuro che darà una mano alla città per vincere qualcosa“. ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Il calciatore dellaHenrikhha parlato del suo futuro e della vittoria dei giallorossi nel derby cittadino contro la Lazio: “Sonodellae del. Ci sono ancora dei giorni percosa fare. Non ho deciso seo meno, ma non c’è fretta. E’ stata una stagione fantastica. Purtroppo non siamo riusciti a vincere un trofeo ma sono sicuro che nei prossimi anni lavincerà qualcosa. Stasera non era facile contro la Lazio – ha proseguito l’armeno – Abbiamo dimostrato di poter vincere anche con le prime sei squadre. Ringrazio Dzeko per l’assist. Mourinho? Mi ha già allenato a Manchester nel 2016, quell’anno vincemmo tre trofei. Sono sicuro che darà una mano allaper vincere qualcosa“. ...

