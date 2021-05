Roma - Lazio, Simone Inzaghi cerca la doppietta: vittoria al derby e prolungamento del contratto (Di sabato 15 maggio 2021) Un derby per mantenere ancora accese le seppure residue speranze di qualificazione in Champions League . Certo di chiudere la stagione sopra la Roma per il secondo anno di fila, il tecnico della Lazio ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Unper mantenere ancora accese le seppure residue speranze di qualificazione in Champions League . Certo di chiudere la stagione sopra laper il secondo anno di fila, il tecnico della...

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Serie A in campo! ?? Verso Juve… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - nandoolivete : Agenda Futebol (15/05) ?????????????? - Burnley x Leeds ???? - Rio Branco x CORITIBA ?????????????? - CHELSEA x Leicester ???? - Roma x Lazio - Fantacalciok : Serie A, Roma – Lazio: le formazioni ufficiali del derby - Stefano81089 : @You2_Red @GaeWeAreAcMilan Beh che pesi più x certi giocatori che per altri è un dato di fatto.. x me Calhanoglu no… -