Roma-Lazio, Dzeko: “Volevamo questo successo dopo il ko dell’andata. Tifosi? Ho una speranza” (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del centravanti della Roma, Edin Dzeko, dopo il 2-0 sulla Lazio.A margine del successo dell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la Lazio, l'attaccante bosniaco della Roma, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Roma TV per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 9 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie all'assist - frutto di una vera e propria invenzione - servito a Mkhitaryan per la rete del momentaneo 1-0. Di seguito le parole del centravanti bosniaco."Abbiamo fatto una grande gara da squadra vera, abbiamo sofferto e dato tutto per i compagni. Abbiamo vinto meritatamente. Stagione? Sappiamo che potevamo fare meglio ma era importante vincere il derby per i ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del centravanti della, Edinil 2-0 sulla.A margine deldell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la, l'attaccante bosniaco della, Edin, ha parlato ai microfoni diTV per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 9 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie all'assist - frutto di una vera e propria invenzione - servito a Mkhitaryan per la rete del momentaneo 1-0. Di seguito le parole del centravanti bosniaco."Abbiamo fatto una grande gara da squadra vera, abbiamo sofferto e dato tutto per i compagni. Abbiamo vinto meritatamente. Stagione? Sappiamo che potevamo fare meglio ma era importante vincere il derby per i ...

