Roma-Lazio, dove vederla. Derby che guarda al futuro

Inzaghi alle prese con il rinnovo, giallorossi sotto lo sguardo di Mourinho. Fonseca vuole il colpo prima dei saluti

Il Derby della Capitale è sempre il Derby della Capitale, anche se la Lazio sembra distante ormai dalla zona Champions e la Roma rischia di non raggiungere neanche la Conference League, costantemente minacciata dal Sassuolo. Giallorossi e biancocelesti questa sera si confronteranno in uno scontro diretto mai banale, a una sola giornata dalla fine della stagione (diretta tv dalle 20:45 su Dazn1 o sul canale 209 di Sky).

