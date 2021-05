Roma-Lazio 2-0: i giallorossi vincono il derby (Di sabato 15 maggio 2021) Roma-Lazio 2-0. All’Olimpico i giallorossi battono la Lazio 2 a 0, grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro. La Lazio è definitivamente fuori dalla corsa Champions. Ecco le azioni principali della partita. Cos’è successo nel primo tempo? Al 6? Cristante ci prova dalla distanza, ma il suo destro viene respinto da Leiva. Un minuto dopo il colpo di testa di Lulic termina fuori di molto. Al 16? Reina si fa trovare pronto sul calcio piazzato di Pellegrini, mentre al 19? grande chiusura di Karsdorp su Luis Alberto che aveva calciato verso la porta difesa da Fuzato. Passano sette minuti e il portiere giallorosso salva la Roma, parando il destro a botta sicura di Luis Alberto. Al 31? Muriqi trova il gol del vantaggio per la Lazio, ma viene annullato per fuorigioco. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021)2-0. All’Olimpico ibattono la2 a 0, grazie alle reti di Mkhitaryan e Pedro. Laè definitivamente fuori dalla corsa Champions. Ecco le azioni principali della partita. Cos’è successo nel primo tempo? Al 6? Cristante ci prova dalla distanza, ma il suo destro viene respinto da Leiva. Un minuto dopo il colpo di testa di Lulic termina fuori di molto. Al 16? Reina si fa trovare pronto sul calcio piazzato di Pellegrini, mentre al 19? grande chiusura di Karsdorp su Luis Alberto che aveva calciato verso la porta difesa da Fuzato. Passano sette minuti e il portiere giallorosso salva la, parando il destro a botta sicura di Luis Alberto. Al 31? Muriqi trova il gol del vantaggio per la, ma viene annullato per fuorigioco. ...

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - guidovecchione : RT @ItalyInTheHeart: ???? Piazza di Spagna, Roma, Lazio ?? David Francesco Sierra #piazzadispagnia #spanishsquare #roma #rome #lazio #spanish… - Mubarak_Adek : RT @goal: ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? -