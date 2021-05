Roma Lazio 0-0 LIVE: regna l’equilibrio nei primi minuti all’Olimpico (Di sabato 15 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Lazio si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lazio 0-0 MOVIOLA Si parte! É cominciato il derby della Capitale. 11? – regna l’equilibrio – Le due squadre si studiano senza affondare il colpo. Fase di stallo all’Olimpico. 16? Ammonito Bruno Peres – La Lazio esce da una situazione di corner a sfavore e prova a distendersi. Acerbi difende il pallone di spalle e Bruno Peres lo stende. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! É cominciato il derby della Capitale. 11? –– Le due squadre si studiano senza affondare il colpo. Fase di stallo. 16? Ammonito Bruno Peres – Laesce da una situazione di corner a sfavore e prova a distendersi. Acerbi difende il pallone di spalle e Bruno Peres lo stende. Migliore in campo: al termine del primo ...

