Roma-Lazio 0-0 diretta: Luis Alberto calcia centrale, Fuzato respinge (Di sabato 15 maggio 2021) 25'pt Fermato Dzeko per fuorigioco. Un'azione che poteva essere pericolosa, perché la Lazio era sbilanciata, ma l'attaccante bosniaco, sul rimpallo che lo avevo favorito,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) 25'pt Fermato Dzeko per fuorigioco. Un'azione che poteva essere pericolosa, perché laera sbilanciata, ma l'attaccante bosniaco, sul rimpallo che lo avevo favorito,...

Advertising

russellcrowe : Lazio v Roma - Agenzia_Ansa : Folla in centro a Roma, chiusa l'area della fontana di Trevi #ANSA - OfficialASRoma : ?? 10 statistiche in vista di #RomaLazio, match presentato da @qatarairways ?? - Adam89____ : RT @Ahmed91Gooner: Atalanta 4+ goals this season: 4-3 Genoa 5-2 Parma 5-1 Crotone 4-2 Napoli 4-2 Torino 4-1 Lazio 5-2 Cagliari 4-0 Midtjyll… - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Lazio! Roma [0] x [1] Lazio Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 37ª Rodada 30 minuto(s) -