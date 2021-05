Roma | è giallo | striscione antisemita contro Mourinho FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 maggio 2021) Lapensa già alla prossima stagione dopo le ultime delusioni in campionato e Europa League e l’intenzione è quella di alzare l’asticella: l’arrivo dell’allenatorerappresenta già il primo passo. Nella giornata di oggi è stato esposto unolo Special One, èsui responsabili. In zona Corso Francia è stato esposto uno: “Yesterday Spurs, today A.S.… Tomorrow Maccabi”. La scritta è stata fatta subito rimuovere, ma aveva già fatto il giro del web tramite i profili social. Loha un chiaro intentoe non è stato firmato. Lazio supporters hang anti-semitic Josebanner ahead of ...