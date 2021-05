Roma come Parigi? (Di sabato 15 maggio 2021) “Solo Parigi è degna di Roma e solo Roma è degna di Parigi”. Questa la frase con cui venne suggellato il gemellaggio tra Roma e Parigi nel 1956. Da allora il legame tra le due capitali è stato tradotto in alcuni vantaggi reciproci per i cittadini di Roma a Parigi e viceversa, come l’ingresso gratuito nei musei. Fantastici giochi di luci hanno celebrato i 60 anni del gemellaggio e in molti si sono esercitati a decantare le affinità elettive delle due città. A volte anche a sproposito. “Roma come Parigi” titolavano molti quotidiani all’inaugurazione nel 2017 di Tiberis, la spiaggia di Ponte Marconi confrontata a quella sulla Senna. Si è visto come è andata. Per tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) “Soloè degna die soloè degna di”. Questa la frase con cui venne suggellato il gemellaggio tranel 1956. Da allora il legame tra le due capitali è stato tradotto in alcuni vantaggi reciproci per i cittadini die viceversa,l’ingresso gratuito nei musei. Fantastici giochi di luci hanno celebrato i 60 anni del gemellaggio e in molti si sono esercitati a decantare le affinità elettive delle due città. A volte anche a sproposito. “” titolavano molti quotidiani all’inaugurazione nel 2017 di Tiberis, la spiaggia di Ponte Marconi confrontata a quella sulla Senna. Si è vistoè andata. Per tutto ...

