Roberto Angelini multato per lavoro nero nel suo ristorante

Multa di 15mila euro per lavoro nero al suo ristorante giapponese di Roma. È quanto accaduto al musicista Roberto Angelini, il quale su Facebook ha spiegato che la sanzione gli è stata comminata dalla Guardia di Finanza dopo essere stato denunciato da una persona di sua conoscenza alla quale, in un momento di difficoltà, aveva dato un lavoro come autista di un furgoncino per le consegne a domicilio. Il chitarrista della band del programma di La7 Propaganda Live ha raccontato che un'amica ha sporto denuncia a suo danno. Quindi ha continuato dicendo che in quest'ultimo anno ha fatto i salti mortali per evitare di chiudere l'attività di ristorazione e soprattutto per far sì che i suoi dieci dipendenti non finissero in cassa integrazione. A tal proposito, il musicista romano ha rivelato ...

tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - tuider_Unicorn8 : RT @Giul_Granato: E no, caro Roberto Angelini. Non funziona così. 'Un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?' Semplicemente un con… - patriziavt : Se Roberto Angelini riceve più solidarietà della donna che l’ha denunciato per lavoro nero - VittorioPalumbo : RT @DottorWatson: Lo scanzonato pubblico di Propaganda da 24 ore attacca Rula Jebreal, difende Roberto Angelini e tace di fronte le parole… - OresteVeronesi : RT @Giul_Granato: E no, caro Roberto Angelini. Non funziona così. 'Un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?' Semplicemente un con… -