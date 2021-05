Roberto Angelini di Propaganda Live denunciato da una collaboratrice | Lei una pazza incattivita

Advertising

tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - DickJhonGrayson : RT @DottorWatson: Lo scanzonato pubblico di Propaganda da 24 ore attacca Rula Jebreal, difende Roberto Angelini e tace di fronte le parole… - Maxxxibb3 : RT @StalinZio: Che uomo di merda! #RobertoAngelini Ecco perché i piddinoidi (e affini) pensano che tutti i ristoratori siano sistematicame… - ironmanolan : RT @tpi: Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la prossima ospite… - matteopoid : RT @DottorWatson: Lo scanzonato pubblico di Propaganda da 24 ore attacca Rula Jebreal, difende Roberto Angelini e tace di fronte le parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Angelini

è stato denunciato per lavoro nero da un'amica che lavorava nel suo ristorante giapponese: il musicista di Propaganda Live ha raccontato la sua storia sui social sostenendo che a ...Da giugno 2021 Niccolò Fabi torna in tour insieme ai compagni di viaggio, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele "mf coffee" Rossi e Filippo Cornaglia. " Mai come quest'anno è stato difficile organizzare un calendario di concerti . - spiega il cantautore -...Il musicista di Propaganda Live Roberto Angelini è stato denunciato da una collaboratrice del suo ristorante: lui ha raccontato la storia sui social dove ha definito la donna 'una pazza incattivita'.Da giugno 2021 Niccolò Fabi torna in tour insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filipp ...