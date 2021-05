Risultati e classifica Serie A: la Juve resta in corsa Champions, derby alla Roma (Di sabato 15 maggio 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata di Serie A che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 4-1 (19? Saponara, 41? rig. Nzola, 53? rig. Belotti, 74? Nzola, 84? Erlic)Genoa-Atalanta 3-4 (9? Zapata, 26? Malinovskyi, 44? Gosens, 48? Shomurodov, 51? Pasalic, 66? rig. Pandev, 84? Shomurodov)Juventus-Inter 3-2 (24? Ronaldo, 35? rig. Lukaku, 48? Cuadrado, 82? aut. Chiellini, 88? rig. Cuadrado)Roma-Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata diA che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 4-1 (19? Saponara, 41? rig. Nzola, 53? rig. Belotti, 74? Nzola, 84? Erlic)Genoa-Atalanta 3-4 (9? Zapata, 26? Malinovskyi, 44? Gosens, 48? Shomurodov, 51? Pasalic, 66? rig. Pandev, 84? Shomurodov)ntus-Inter 3-2 (24? Ronaldo, 35? rig. Lukaku, 48? Cuadrado, 82? aut. Chiellini, 88? rig. Cuadrado)-Lazio ...

Advertising

project_volley : #PsVseas0n20.21 #PsV1Divisione Risultati e classifica della Coppa Italia di Divisione femminile fase territoriale R… - LucaLPASR : RT @TizASRoma1927: NON C'È CLASSIFICA O RISULTATI CHE TENGANO. QUESTA È LA NOSTRA CITTÀ. IL NOME, IL SIMBOLO, I COLORI. A ROMA SEI OSPITE!… - steidro : RT @TizASRoma1927: NON C'È CLASSIFICA O RISULTATI CHE TENGANO. QUESTA È LA NOSTRA CITTÀ. IL NOME, IL SIMBOLO, I COLORI. A ROMA SEI OSPITE!… - TizASRoma1927 : NON C'È CLASSIFICA O RISULTATI CHE TENGANO. QUESTA È LA NOSTRA CITTÀ. IL NOME, IL SIMBOLO, I COLORI. A ROMA SEI OSP… - siciliabasket : C SILVER – SERIE D. ?? I risultati degli anticipi di sabato 15 e le classifiche aggiornate ?? -… -