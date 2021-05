Risultati e classifica Serie A | capolavoro Italiano | Gasp al sicuro | ora il Derby d’Italia

(Di sabato 15 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata diA che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 4-1 (19? Saponara, 41? rig. Nzola, 53? rig. Belotti, 74? Nzola, 84? Erlic)Genoa-Atalanta 3-4 (9? Zapata, 26? Malinovskyi, 44? Gosens, 48? Shomurodov, 51? Pasalic, 66? rig. Pandev, 84? Shomurodov)Juventus-Inter 2-1 LIVE (24? Ronaldo, 35? rig. Lukaku, 48? Cuadrado) Roma-Lazio h. 20.45 Domenica 16 maggio Fiorentina-Napoli h. 12.30 Benevento-Crotone ...

DIRETTA ROMA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Roma Lazio sarà trasmessa su DAZN1:...TORINO - "I programmi non si fanno aspettando i risultati di una o due partite ma guardando una stagione, più stagioni, più dinamiche che si sono succedute durante la stagione. Siamo concentrati su qu ...L'Atalanta batte (3-4) il Genoa e si assicura l'accesso alla Champions League. Successo (4-1) dello Spezia sul Torino: i liguri sono salvi matematicamente. Alle 20.45 il derby Roma-Lazio ...