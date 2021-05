Rio Ave-Porto | formazioni ufficiali | quote | pronostici Toni Martinez confermato titolare

Leggi su infobetting

(Di sabato 15 maggio 2021) La rotonda vittoria contro contro lo Sporting Farense ha ulteriormente avvicinato ilalla matematica certezza del secondo posto; al momento i Dragoni hanno quattro punti di vantaggio sul Benfica terzo, conservati grazie al fondamentale gol di Uribe nello scontro diretto di giovedì scorso. Per una squadra gloriosa come il, un secondo posto non InfoBetting: Scommesse Sportive e