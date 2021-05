Rigore Cuadrado, Del Piero perplesso: “Perisic è fermo” (Di sabato 15 maggio 2021) Billy Costacurta ed Alessandro Del Piero hanno commentato a Sky Sport la decisione di Calvarese sul contatto tra Perisic e Cuadrado. La Juventus ha battuto 3-2 l‘Inter ed ha ottenuto tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione Champions. I bianconeri, in attesa delle gare di domani, sono rientrati in zona Champions. Il match sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 maggio 2021) Billy Costacurta ed Alessandro Delhanno commentato a Sky Sport la decisione di Calvarese sul contatto tra. La Juventus ha battuto 3-2 l‘Inter ed ha ottenuto tre punti fondamentali per la rincorsa alla qualificazione Champions. I bianconeri, in attesa delle gare di domani, sono rientrati in zona Champions. Il match sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : #Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (… - realvarriale : Con carattere e grinta @juventusfc batte @inter in inferiorità numerica e continua la corsa #Champions. Quello che… - ZZiliani : A#Sky dicono che #Calvarese ha tolto un gol a #Lautaro per un fallo di #Lukaku su #Chiellini che non c’è, ne aveva… - XinXianLi69 : RT @ZZiliani: #Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (#Perisic). Se… - waltersantillo : @maur0916 @mirkonicolino @realvarriale @juventusfc @Inter @Cuadrado Io preferirei sempre giocare in 10 ed avere un… -