Rifiuti e lavoro nero, il report delle Fiamme Gialle: denunciati 15 piccoli imprenditori (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Quindici persone denunciate – sette percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza – con dodici attività e tredici tonnellate di Rifiuti speciali sequestrati: è il bilancio di quattro mesi di controlli realizzati ad Aversa e nel suo hinterland (Caserta) dalla Guardia di Finanza, in particolare dai Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, sul fronte dell'illegale smaltimento di Rifiuti e l'impiego di manodopera in nero. Tra le piccole attività sequestrate figurano cinque autocarrozzerie, cinque officine meccaniche e due opifici per la fabbricazione di capi d'abbigliamento, i cui titolari, oltre ad essere completamente sconosciuti al fisco, operavano abusivamente senza alcun rispetto delle ambientali, di sicurezza e di lavoro. In particolare, ...

