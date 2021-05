(Di sabato 15 maggio 2021) Gli operatori del settore sono al lavoro per permettere ai cittadini di godersi bagni e sole, nel rispetto dei protocolli ee misure per la sicurezza anti covid. Ecco le linee guidae ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Riaprono spiagge e piscine - IsabellaDaragon : RT @fanpage: Riaprono spiagge e piscine - PalermoToday : Riaprono spiagge e piscine: le regole per la ripartenza in vista dell'estate - HabuAntonio : Oggi riaprono i lidi balneari e le spiagge e pensavo di passare la giornata al mare. Spoiler: è piovuto tutta la n… - fanpage : Riaprono spiagge e piscine -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono spiagge

...l'uso degli spogliatoi Si riparte anche con la stagione balneare e gli stabilimentigli ... la Sardegna riaprirà completamente dal 17 maggio Vediamo le regole per le2021 fissate dalla ...COVID, ULTIME NOTIZIE Ore 8.30 "le piscine " Nelle regioni in zona gialla da sabato 15 giugno potranno riaprire tutte le piscine pubbliche e private all'aperto. Le palestre, invece, ...Dopo gli appelli, la Regione tenta di fare quadrato nella fase decisiva per la pianificazione della prossima stagione. Riaperte le spiagge ...Riaprono le spiagge italiane e anche a Jesolo, come dimostrano le telecamere posizionate lungo la spiaggia, sdrai e ombrelloni sono pronti ad accogliere i numerosi turisti che non vedono l’ora di pote ...