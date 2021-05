Riaprono le spiagge a Ostia, ma non c'è l'annunciato pienone (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Riaprono gli stabilimenti balneari sul litorale di Ostia ma il pienone dei giorni estivi è ancora lontano. Oggi, complice la giornata ventosa e le temperature non elevate, non erano tantissime le persone presenti in spiaggia. I turisti stranieri sono ancora pochi nel centro cittadino, ancora meno nelle località del litorale romano. Anche quest'anno il Campidoglio ha messo a disposizione il servizio digitale SeaPass, con il quale si può controllare in tempo reale il grado di affollamento dei singoli tratti della spiaggia. Qualche presenza in più viene registrata solamente la primo cancello. Ad arricchire l'offerta del litorale i frequentatori troveranno la pista ciclabile sul lungomare e il servizio di monopattini in sharing. Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI -gli stabilimenti balneari sul litorale dima ildei giorni estivi è ancora lontano. Oggi, complice la giornata ventosa e le temperature non elevate, non erano tantissime le persone presenti in spiaggia. I turisti stranieri sono ancora pochi nel centro cittadino, ancora meno nelle località del litorale romano. Anche quest'anno il Campidoglio ha messo a disposizione il servizio digitale SeaPass, con il quale si può controllare in tempo reale il grado di affollamento dei singoli tratti della spiaggia. Qualche presenza in più viene registrata solamente la primo cancello. Ad arricchire l'offerta del litorale i frequentatori troveranno la pista ciclabile sul lungomare e il servizio di monopattini in sharing.

