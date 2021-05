Regione Lombardia, Filiera Agricola Italiana e Carrefour valorizzano prodotti locali (Di sabato 15 maggio 2021) Partito il progetto per la valorizzazione dei prodotti lombardi certificati. Con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sulla qualità delle produzioni locali a forte identità territoriale e supportare il Made In Italy. Regione Lombardia, Filiera Agricola Italiana e Carrefour Italia stringono una partnership per raccontare l’eccellenza dei prodotti agroalimentari lombardi, promuovendo nella Grande Distribuzione l’offerta dei prodotti IGP, DOP e delle Filiere Agroalimentari Italiane che garantiscono la tracciabilità, la sostenibilità ambientale e l’equa distribuzione del valore tra gli attori delle filiere. L’obiettivo condiviso dagli attori del progetto è infatti supportare e valorizzare gli agricoltori, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) Partito il progetto per la valorizzazione deilombardi certificati. Con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sulla qualità delle produzionia forte identità territoriale e supportare il Made In Italy.Italia stringono una partnership per raccontare l’eccellenza deiagroalimentari lombardi, promuovendo nella Grande Distribuzione l’offerta deiIGP, DOP e delle Filiere Agroalimentari Italiane che garantiscono la tracciabilità, la sostenibilità ambientale e l’equa distribuzione del valore tra gli attori delle filiere. L’obiettivo condiviso dagli attori del progetto è infatti supportare e valorizzare gli agricoltori, ...

